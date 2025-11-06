Российские школьники перегружены, поэтому продлевать учебный год на месяц было бы странно, перенос музыки и физкультуры на июнь приведет к усталости детей в течение года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.

В России летние школьные каникулы предложено сократить до двух месяцев. С такой инициативой в интервью «Говорит Москва» выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, в РФ – самые длительные каникулы в мире. «Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — указала омбудсмен. Она предложила сделать июнь учебным месяцем, когда ребята могли бы заниматься творческими предметами, физкультурой и внеурочной деятельностью. Смолин идею не поддержал по нескольким причинам.