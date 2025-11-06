Депутат Смолин: Сокращение летних каникул ударит по здоровью школьников
Если большую часть уроков физкультуры, музыки убрать на июнь, то разнообразия в школе совсем не будет, а восемь уроков математики, русского языка и физики осилить невозможно, заявил НСН Олег Смолин.
Российские школьники перегружены, поэтому продлевать учебный год на месяц было бы странно, перенос музыки и физкультуры на июнь приведет к усталости детей в течение года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН.
В России летние школьные каникулы предложено сократить до двух месяцев. С такой инициативой в интервью «Говорит Москва» выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, в РФ – самые длительные каникулы в мире. «Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — указала омбудсмен. Она предложила сделать июнь учебным месяцем, когда ребята могли бы заниматься творческими предметами, физкультурой и внеурочной деятельностью. Смолин идею не поддержал по нескольким причинам.
«Во-первых, если бы мы провели опрос среди школьников и родителей, то большинство выступило бы против такого предложения. Во-вторых, если большую часть уроков физкультуры, музыки и так далее мы уберем на июнь, то разнообразия в школе совсем не будет. А восемь уроков сплошной математики, русского языка и физики осилить просто невозможно. Все говорят про перегрузку детей, но зачем-то предлагают удлинить учебный год», - рассказал он.
Депутат уверен, что сокращение каникул не укрепит здоровье детей.
«Я думаю, что здоровье детей это тоже не укрепит. Я напоминаю, что, согласно данным Минздрава, у нас 85% школьников – это первая и вторая группа здоровья. Это абсолютно или практически здоровые дети. По данным Роспотребнадзора, абсолютно здоровых только 10-12%. Независимые эксперты и родители склоняются ко второй версии. Если мы сократим летние каникулы, вряд ли это будет способствовать укреплению здоровья наших детей. Мы имеем одни из самых больших в мире летние каникулы, но ухудшать положение детей и педагогов неправильно. ЕГЭ тоже пришлось бы как-то переносить или размещать классы по-разному, но это не самая большая проблема», - заключил собеседник НСН.
У школьников должна быть единая образовательная программа, а дополнительные занятия уже формируются, исходя из интересов и способностей ребят, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
