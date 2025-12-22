В российских вузах планируют сократить около 45 тысяч платных мест
Минобрнауки намерено сократить почти 45 тысяч платных мест в вузах России. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
«Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест», - рассказал министр в эфире канала «Россия 24».
По словам министра, больше всего платных мест - почти 20% - сократят в негосударственных вузах. Меры затронут 40 направлений, в том числе «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Реклама», «Связи с общественностью».
Ранее Валерий Фальков заявил, что в вузах увеличат количество бюджетных мест по инженерным направлениям – на 1169, по сельскохозяйственным – на 594, по медицинским – на 166, напоминает РЕН ТВ.
