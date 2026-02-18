Туристка из Норильска вышла из комы после ДТП в Таиланде

Россиянка из Норильска, пострадавшая в аварии в районе Паттайи, пришла в сознание и постепенно восстанавливается. Об этом рассказал ее супруг Андрей в видеообращении из больничной палаты, сообщает РИА Новости.

По его словам, состояние Евгении улучшилось: она находится в сознании, однако из-за развившейся пневмонии врачи пока не отключают ее от аппарата искусственной вентиляции легких. Мужчина отметил, что супруга уже может общаться — во время визита друзей она отвечала им, набирая текст одним пальцем на смартфоне.