Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми
Все бюджетные места по основным программам в медицинских вузах могут стать целевыми. С таким предложением выступил Минздрав РФ.
Речь идёт о бюджетных местах по основным профессиональным образовательным программам высшего медобразования и высшего фармацевтического образования. В этом случае обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении.
В пресс-службе министерства отметили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу, согласно которой отказавшиеся от отработки медики-целевики должны будут компенсировать бюджету затраченную на их обучение сумму, а также штраф в двукратном размере компенсации.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что медицинские вузы могут завышать цены на обучение на фоне увеличения целевого набора.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским
- Авиаэксперт назвал главную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
- Популярность России в арабских странах объяснили деловыми поездками
- Нарушения выявлены после массового отравления детей на турбазе в Дагестане
- «Алиса», «Кипелов» и «Пилот» сыграют на фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока»
- Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми
- «Зачем эти пугалки?»: Онищенко обрушился на статьи о свином и гонконгском гриппе
- В отрасли назвали необходимое число самолетов для российского рынка
- Названы самые высокооплачиваемые массовые профессии в России
- Кравцов заявил о готовности системы образования к учебному году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru