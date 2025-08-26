Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми

Речь идёт о бюджетных местах по основным профессиональным образовательным программам высшего медобразования и высшего фармацевтического образования. В этом случае обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении.

В пресс-службе министерства отметили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу, согласно которой отказавшиеся от отработки медики-целевики должны будут компенсировать бюджету затраченную на их обучение сумму, а также штраф в двукратном размере компенсации.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что медицинские вузы могут завышать цены на обучение на фоне увеличения целевого набора.

