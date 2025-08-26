Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми

Все бюджетные места по основным программам в медицинских вузах могут стать целевыми. С таким предложением выступил Минздрав РФ.

Экономист: Реформа ОМС вернёт государству деньги и врачей

Речь идёт о бюджетных местах по основным профессиональным образовательным программам высшего медобразования и высшего фармацевтического образования. В этом случае обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении.

В пресс-службе министерства отметили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила инициативу, согласно которой отказавшиеся от отработки медики-целевики должны будут компенсировать бюджету затраченную на их обучение сумму, а также штраф в двукратном размере компенсации.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что медицинские вузы могут завышать цены на обучение на фоне увеличения целевого набора.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ОбучениеМинздравСтуденты

Горячие новости

Все новости

партнеры