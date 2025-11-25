Лавров: Россия не торопит США с переговорами по Украине
Россия не торопит США с переговорами по Украине. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москва очень долго ждала действий Вашингтона после Анкориджа, напоминая о своей приверженности «тем пониманиям».
«И хорошо, что они наконец, выдвинув... план Дональда Трампа, подтвердили приверженность понимания Анкориджа», - указал министр.
Он добавил, что ему неизвестно, насколько США «смогут противодействовать попыткам сбить их с верного пути».
Ранее Лавров заявил, Москва ожидает от Вашингтона промежуточной версии плана по урегулированию на Украине, сообщает «Свободная пресса».
