Лавров: Россия не торопит США с переговорами по Украине

По его словам, Москва очень долго ждала действий Вашингтона после Анкориджа, напоминая о своей приверженности «тем пониманиям».

«И хорошо, что они наконец, выдвинув... план Дональда Трампа, подтвердили приверженность понимания Анкориджа», - указал министр.

Он добавил, что ему неизвестно, насколько США «смогут противодействовать попыткам сбить их с верного пути».

Ранее Лавров заявил, Москва ожидает от Вашингтона промежуточной версии плана по урегулированию на Украине, сообщает «Свободная пресса».

