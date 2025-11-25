Лавров: Россия не торопит США с переговорами по Украине

Россия не торопит США с переговорами по Украине. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией»

По его словам, Москва очень долго ждала действий Вашингтона после Анкориджа, напоминая о своей приверженности «тем пониманиям».

«И хорошо, что они наконец, выдвинув... план Дональда Трампа, подтвердили приверженность понимания Анкориджа», - указал министр.

Он добавил, что ему неизвестно, насколько США «смогут противодействовать попыткам сбить их с верного пути».

Ранее Лавров заявил, Москва ожидает от Вашингтона промежуточной версии плана по урегулированию на Украине, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры