Депутат Саралиев: Россия вернула тела 23 погибших военных

Россия вернула 23 тела погибших военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

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«23 тела забрали», — рассказал парламентарий в беседе с РБК.

По словам Саралиева, украинская сторона получила 99 тел погибших военных.

В феврале Россия вернула останки 80 военнослужащих и выдала Украине тела 61 бойца.

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ФОТО: РИА Новости
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