Депутат Саралиев: Россия вернула тела 23 погибших военных
12 апреля 202412:47
Россия вернула 23 тела погибших военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
«23 тела забрали», — рассказал парламентарий в беседе с РБК.
По словам Саралиева, украинская сторона получила 99 тел погибших военных.
В феврале Россия вернула останки 80 военнослужащих и выдала Украине тела 61 бойца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru