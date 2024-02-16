Россия и Украина произвели обмен телами погибших военнослужащих

По его словам, Россия выдала Украине останки 61 военнослужащего, а в Россию вернулось 80 тел. При этом издание отметило, что сама Украина заявляла о возвращении 58 тел, а также о том, что обмен прошел при содействии представителей Международного комитета Красного Креста.

Ранее посредничество при возвращении пленных с Украины оказали ОАЭ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

