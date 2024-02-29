«Бизнес и инвестиции»: Откуда возьмут 4,5 трлн рублей на модернизацию ЖКХ до 2030 года
Путин не зря сказал о том, что надо дать гражданам возможность инвестировать свои средства в новые производства, в инфраструктуру страны. сказала НСН Светлана Разворотнева.
Модернизация ЖКХ будет осуществляться не только за счет бюджетных средств, но и благодаря инвестициям частного бизнеса и граждан. Об этом НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья в регионах страны. Также глава государства заявил, что более 4,5 триллионов рублей будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ. Разворотнева пояснила, что речь идет о переселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2022 года. Собеседница НСН также назвала наиболее проблемные регионы.
«Объем аварийного жилья зависел не только от реального состояния домов, но еще и от смелости муниципалитетов, признавших данное жилье аварийным. Кто-то признавал больше в надежде, что дадут больше денег, кто-то боялся и не признавал действительно аварийные дома таковыми. Например, очень много ветхого жилья было в Якутии, в Амурской области. Архангельск, например, отличается довольно плохим состоянием домов, но одно время местные власти признавали аварийным не дом в целом, а квартиры. И когда люди через суд добивались признания дома аварийным, уже все сроки проходили, получалось, что они не попадали в программу прошлых лет, а дома там требуют срочного переселения. И такие истории есть в каждом регионе. Наверное, только в Москве все прекрасно, более-менее нормально в Татарстане», — заявила парламентарий.
Разворотнева также оценила как достаточную для модернизации ЖКХ сумму в размере 4,5 трлн рублей и пояснила, как ее можно собрать.
«Это та сумма, которую правительство озвучивало как накопленный недоремонт, ее хватит абсолютно на все. Правда, это было в ценах 2021-2022 года, может, поправка и будет на инфляцию, но не такая существенная. Такую сумму невозможно взять из бюджета, но президент поставил задачу выйти на нее. Думаю, это будут не только бюджетные деньги, но и деньги частного бизнеса и инвестиции граждан. Путин сегодня говорил о том, что надо дать гражданам возможность инвестировать свои средства в новые производства, в инфраструктуру страны. Это, кстати, общемировая практика, во всем мире такие облигации являются наиболее надежными. Если все эти инструменты будут запущены, думаю, что заявленная сумма будет собрана», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости города Москвы восстановила более 600 ветхих объектов с 2020 года.
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