Ефимов: Более 600 ветхих построек восстановили в Москве за три года
Госинспекция по недвижимости города Москвы восстановила более 600 ветхих объектов с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе открытия Информационно-консультационного центра Госинспекции по недвижимости «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА».
Часто заброшенные и разрушающиеся объекты не просто портят внешний облик города, но и опасны для здоровья и жизни москвичей. Такие постройки выявляют для последующего ремонта и возвращения в хозяйственный оборот.
По словам Ефимова, это масштабная межведомственная работа и взаимодействие с собственниками зданий. «Почти за три года в столице приняли решение по более чем 1500 объектам: 625 ветхих строений отремонтировали и ликвидировали 895 опасных построек, которые невозможно было восстановить», – отметил вице-мэр.
В ходе работ специалисты Госинспекции и собственники построек общими усилиями определяют ключевые этапы по ремонту ветхих зданий и участвуют в разработке дорожных карт. Сносят те здания, которые не подлежат восстановлению и представляют угрозу жизни и здоровью горожан.
По словам руководителя ведомства Ивана Боброва, мониторинг ведется для выявления разрушающихся построек во всей Москве. Госинспекция и собственники определяют планы по вовлечению объектов в оборот и согласовывают даты сноса либо ремонта объекта. Соблюдение сроков и статус работ отслеживают специалисты профильных учреждений, подчеркнул Бобров.
В частности, специалисты Госинспекции по недвижимости восстановили административное здание 1917 года постройки по адресу: Крымский тупик, 12. Владельцем дома был проведен капремонт и восстановлен фасад постройки. Также в соответствии с имеющимися историческими материалами был проведен ремонт дореволюционного дома по адресу: 1-й Щипковский переулок, дом 16, строение 1.
Для повышения эффективности работ в столице открыт Информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА». Площадка для проведения мероприятий и очных консультаций поспособствует повышению уровня правовой грамотности предпринимателей при эксплуатации зданий и сведет к минимуму случаи возведения самовольных построек.
Больше подробную информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно найти на портале economy.mos.ru.
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