Депутат Рады Гончаренко заочно получил в России 18 лет лишения свободы
Суд Москвы признал депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) виновным по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает RT.
Как рассказали в столичной прокуратуре, украинский парламентарий был заочно приговорён судом к 18 годам лишения свободы.
«С отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.
Ране Мосгорсуд заочно приговорил к заключению прокурора и восемь судей Международного уголовного суда (МУС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
