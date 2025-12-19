Как рассказали в столичной прокуратуре, украинский парламентарий был заочно приговорён судом к 18 годам лишения свободы.

«С отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Ране Мосгорсуд заочно приговорил к заключению прокурора и восемь судей Международного уголовного суда (МУС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».