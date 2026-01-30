«Сейчас правительство рассматривает вопрос о трансформации использования материнского капитала в части ипотечного кредитования и в части направления средств на второго, третьего и последующего детей. Я уже внесла законопроект об увеличении на каждого последующего ребенка на 25% средств маткапитала, жду заключения», - рассказала она.

При этом она перечислила предложения в сфере маткапитала, которые правительство уже отвергло.

«Я сама вносила законопроект о возможности приобретения на маткапитал автомобиля отечественного производства. Это решило бы сразу две задачи: и семье помощь, и автопрому. Минтруд сказал, что автомобиль не является мотивацией для семьи рожать следующего ребенка. Я ответила на это, что машина очень нужна при рождении даже одного ребенка, не говоря уже о двух и трех. Детей нужно отвезти в сад, на кружок и так далее. К сожалению, предложение не поддержано правительством. Буквально на днях мы обсуждали использование маткапитала на развитие подсобного хозяйства, это предложение тоже не поддержало правительство», - добавила депутат.

Несмотря на увеличение размера материнского капитала, эти средства всё еще остаются «замороженными» для решения насущных проблем семьи, заявила НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

