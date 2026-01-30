В России сократились розничные продажи пива
Розничные продажи пива в России в 2025 году сократились на 16,7% год к году и составили 607,058 млн декалитров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что в РФ реализовали 95,536 млн декалитров пивных напитков - на 8,3% меньше, чем в 2024 году. Общий объем продаж пива и пивных напитков за прошлый год составил 702,594 млн декалитров - на 15,7% ниже, чем годом ранее.
При этом розничные продажи сидра, пуаре и медовухи за год увеличились на 5% и достигли 13,064 млн декалитров.
В 2025 году объем производства пива и пивных напитков сократился на 0,8%, до 900,987 млн декалитров. При этом выпуск сидра, пуаре и медовухи вырос на 23% и составил 17,692 млн декалитров.
Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, который распространяется в том числе на безалкогольный напиток. Нормы вступят в силу с 2027 года, пишет «Свободная пресса».
