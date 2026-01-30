Экспорт продовольствия из РФ по итогам прошлого года может составить $41,5 млрд
Объем экспорта продовольствия из России по итогам 2025 года может достичь $41,5 млрд. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью каналу «Россия 24».
«За прошлый год в рамках этих $41,5 млрд: $19 млрд - экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, рост составил 8%», - сообщила глава Минсельхоза.
По словам Лут, это очень хорошие показатели. Как отметила министр, рынок и экспортеры перестраиваются, число экспортеров растет, а география поставок расширяется. Лут указала, что российскую продукцию поставляют примерно в 160 стран.
Ранее министр сообщила, что аграрии России по итогам 2025 года собрали около 140 млн тонн зерна.
