Из Союза кинематографистов РФ исключили актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского
Семь членов Союза кинематографистов России исключены из состава организации из-за неуплаты членских взносов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление союза.
Как отметили в объединении, решение принято согласно статье 4.2. Устава СК в связи с «многолетней неуплатой» взносов.
Из состава союза исключили актрису Ингеборгу Дапкунайте, продюсера Александра Роднянского (признан в России иноагентом), актеров Алексея Горбунова и Елену Кучеренко, режиссеров Аркадия Когана и Ульяну Шилкину, продюсера Анастасию Павлович.
Ранее СМИ сообщили, что уехавшая из России Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в стране.
