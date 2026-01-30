Из Союза кинематографистов РФ исключили актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского

Семь членов Союза кинематографистов России исключены из состава организации из-за неуплаты членских взносов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление союза.

Как отметили в объединении, решение принято согласно статье 4.2. Устава СК в связи с «многолетней неуплатой» взносов.

Из состава союза исключили актрису Ингеборгу Дапкунайте, продюсера Александра Роднянского (признан в России иноагентом), актеров Алексея Горбунова и Елену Кучеренко, режиссеров Аркадия Когана и Ульяну Шилкину, продюсера Анастасию Павлович.

Ранее СМИ сообщили, что уехавшая из России Ингеборга Дапкунайте закрывает ИП в стране.

