СМИ: США перебрасывают в Европу истребители

Военно-воздушные силы США перебрасывают в Европу истребители пятого поколения F-35A на фоне напряженности вокруг Ирана. Об этом сообщил портал War Zone.

«Истребители... были в Пуэрто-Рико... На видео (в соцсетях. - НСН)... видно, как некоторые из этих истребителей приземляются в Лажише в Португалии», - отмечается в публикации.

Пункт назначения самолетов пока неизвестен.

Портал напомнил, что американские истребители перебрасывали в Пуэрто-Рико при подготовке к американской военной операции в Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в сторону Ирана направляется «мощная армада», способная выполнить свои задачи «со скоростью и жестокостью», пишет «Свободная пресса».

