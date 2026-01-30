Осмелел перед уходом: Россия заявит протест в ООН после слов генсека про Крым
Сергей Орджоникидзе заявил НСН, что генсек ООН Антониу Гутерреш не имел права сравнивать «самоопределение» населения Гренландии и Крыма.
Россия должна заявить протест в ООН после слов генсека про Крым и Гренландию, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что население Гренландии имеет право на самоопределение, а жители Крыма и Донбасса – нет. По его словам, в случае Крыма и Донбасса «преобладает принцип территориальной целостности Украины». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот вывод «диким». Орджоникидзе уверен, что Гутерреш не имел права делать такое заявление.
«Он сказал, что его юридическая служба долго занималась этим вопросом, но это чисто политическое заявление. Я бы сказал, что генеральный секретарь не имеет права делать такие заявления, я воспринял это с недоумением. Российская сторона в таком случае должна заявить протест, но он будет ссылаться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, где по Украине написаны странные вещи. Конечно, мы голосовали против, как и многие другие страны. Любой генеральный секретарь должен иметь для этого основания, он сам по себе заявления не делает, он основывается на документах ООН. Гутерреш – бывший премьер-министр Португалии, а это член НАТО, там жуткая антироссийская кампания уже давно. Конечно, он придерживается таких взглядов. Он скоро уходит с поста, в следующем году будет новый генеральный секретарь, поэтому он осмелел», - объяснил он.
Генеральная Ассамблея ООН в период с 2022 года приняла ряд резолюций по Украине, осуждающих якобы российскую агрессию, требующих вывода войск и подтверждающих суверенитет Украины в пределах ее границ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
