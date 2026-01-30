«Он сказал, что его юридическая служба долго занималась этим вопросом, но это чисто политическое заявление. Я бы сказал, что генеральный секретарь не имеет права делать такие заявления, я воспринял это с недоумением. Российская сторона в таком случае должна заявить протест, но он будет ссылаться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, где по Украине написаны странные вещи. Конечно, мы голосовали против, как и многие другие страны. Любой генеральный секретарь должен иметь для этого основания, он сам по себе заявления не делает, он основывается на документах ООН. Гутерреш – бывший премьер-министр Португалии, а это член НАТО, там жуткая антироссийская кампания уже давно. Конечно, он придерживается таких взглядов. Он скоро уходит с поста, в следующем году будет новый генеральный секретарь, поэтому он осмелел», - объяснил он.

Генеральная Ассамблея ООН в период с 2022 года приняла ряд резолюций по Украине, осуждающих якобы российскую агрессию, требующих вывода войск и подтверждающих суверенитет Украины в пределах ее границ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

