Жительница Ставрополья выиграла в лотерею почти 47 млн рублей

Жительница Ставропольского края Елена выиграла в лотерее «Золотая подкова» около 47 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

«По результатам розыгрыша совокупная сумма выигрыша победительницы из Ставрополья составила 46 616 305 рублей», - отмечается в сообщении.

По словам женщины, она не рассчитывала на выигрыш, и «заодно» приобрела десять билетов «Золотой подковы», покупая билеты в мобильном приложении «Столото». Елена и ее супруг потратят часть выигрыша на помощь близким, оставшиеся средства положат на банковский вклад.

Ранее жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла в лотерею 31,5 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

