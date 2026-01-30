В Оренбурге два человека пострадали из-за обвала грунта

Обвал грунта зафиксирован в Оренбурге, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов.

«На улице Монтажников 7б произошел обвал грунта. В результате происшествия пострадали 2 человека», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Геленджике обвалился грунт на стройке. Пострадали четверо рабочих, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
