В Оренбурге два человека пострадали из-за обвала грунта
30 января 202608:20
Обвал грунта зафиксирован в Оренбурге, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов.
«На улице Монтажников 7б произошел обвал грунта. В результате происшествия пострадали 2 человека», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее в Геленджике обвалился грунт на стройке. Пострадали четверо рабочих, напоминает «Свободная пресса».
