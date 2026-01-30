В Оренбурге два человека пострадали из-за обвала грунта

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских БПЛА над регионами Дональд Трамп поблагодарил Россию за прекращение атак на объекты энергетики Украины МИД: Россия пока продолжит участвовать в ОБСЕ Заведено второе в стране административное дело за поиск в интернете экстремистских материалов В российских городах-миллионниках сократилась доля новостроек с балконами