Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Мошенники начали использовать новую схему на сайтах знакомств и от лица женщин просят одолжить деньги якобы на лечение ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
Аферисты создают анкеты женщин на таких сайтах, находят жертв и ведут с ними диалог, переводя его в мессенджер. Во время общения мошенники рассказывают о якобы болеющем ребенке и нужде в деньгах на лечение, пишет RT.
Когда мужчины переводят «новой знакомой» деньги, злоумышленники перестают выходить на связь. Через некоторое время «женщина» вновь связывается с жертвами, предлагая вернуть долг, и просит продиктовать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения перевода. Однако таким образом аферисты похищают средства.
Ранее стало известно, что мошенники рассылают сообщения и электронные письма, маскируя их под официальные уведомления от Социального фонда или Пенсионного фонда.
