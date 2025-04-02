«Строительство и розница»: В каких сферах чаще всего задерживают зарплаты
Чаще всего с задержкой зарплат сталкиваются в сфере строительства, в сфере добывающей промышленности и услуг, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Задержка зарплаты – это уголовная ответственность для работодателя, сотрудник при систематических нарушениях может обратиться в суд, заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян в беседе с НСН.
В России на 37,4% выросло количество жалоб на задержку или невыплату зарплат, такие данные приводит Роструд. Объем просроченной задолженности по зарплатам также возрос на 43,5%, а в феврале увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия». Мурадян рассказал, кто чаще всего сталкивается с этой проблемой.
«Чаще всего с задержкой зарплат сталкиваются в сфере строительства и в сфере добывающей промышленности. Такие истории возможны в малом и среднем бизнесе, в сфере оказания услуг – пекарни, розничные магазины и так далее. Что касается стройки, там есть циклы, если кто-то кому-то не заплатил, это все растягивается на всех участников, работники что-то переделывают, сроки выплат тоже затягиваются. Работникам могут угрожать, что найдут какие-то косяки, поэтому они обычно ждут выплаты, не очень возмущаются. Хотя бывают и исключения, например, в «Роскосмосе» по полгода при Рогозине не выплачивали зарплаты», - отметил он.
Мурадян рассказал, что делать в таком случае работникам.
«Надо помнить, что невыплата зарплаты в установленный срок грозит работодателю уголовной ответственностью. Не все работодатели это понимают и серьезно относятся. Сначала мы устно предупреждаем, потом пишем досудебную претензию. Досудебная претензия пишется на имя работодателя, это как бы предупреждение о том, что вы планируете обращаться в суд, если решить проблему мирно не получится», - рассказал собеседник НСН.
Ранее депутаты Госдумы отказались поддержать предложение ЛДПР о закреплении в Трудовом кодексе понятия «депремирование», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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