«Строительство и розница»: В каких сферах чаще всего задерживают зарплаты

«Чаще всего с задержкой зарплат сталкиваются в сфере строительства и в сфере добывающей промышленности. Такие истории возможны в малом и среднем бизнесе, в сфере оказания услуг – пекарни, розничные магазины и так далее. Что касается стройки, там есть циклы, если кто-то кому-то не заплатил, это все растягивается на всех участников, работники что-то переделывают, сроки выплат тоже затягиваются. Работникам могут угрожать, что найдут какие-то косяки, поэтому они обычно ждут выплаты, не очень возмущаются. Хотя бывают и исключения, например, в «Роскосмосе» по полгода при Рогозине не выплачивали зарплаты», - отметил он.

Мурадян рассказал, что делать в таком случае работникам.

«Надо помнить, что невыплата зарплаты в установленный срок грозит работодателю уголовной ответственностью. Не все работодатели это понимают и серьезно относятся. Сначала мы устно предупреждаем, потом пишем досудебную претензию. Досудебная претензия пишется на имя работодателя, это как бы предупреждение о том, что вы планируете обращаться в суд, если решить проблему мирно не получится», - рассказал собеседник НСН.

Ранее депутаты Госдумы отказались поддержать предложение ЛДПР о закреплении в Трудовом кодексе понятия «депремирование», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

