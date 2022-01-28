Депутат назвал способ предотвратить нападения собак на людей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что предотвратить нападение собак на людей может запрет на самовыгул питомцев.

«Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак

По его словам, в 30% случаев на людей нападают именно домашние собаки, которых владельцы с утра выпускают побегать. В результате питомцы, фактически находящиеся на самопрокорме, «сбиваются в стаи, лазают по помойкам, нападают на людей», и данная проблема весьма актуальна в Подмосковье.

Однако запрет на самовыгул, по мнению депутата, лишь одна из мер. Он отметил, что в первую очередь нужно ввести строгую ответственность для местных чиновников, в обязанности которых входит регулирование ситуации с безнадзорными животными.

«Для чиновников должна быть ответственность, когда они не исполняют свои полномочия, когда они не заключают контрактов, когда они не построили приют, не отловили животных, хотя местные жители просили их отловить», – резюмировал Бурматов в эфире «Радио 1».

Ранее в Астраханской области было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как стая бездомных собак загрызла 58-летнего жителя Приволжского района.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеСобакиМосковская ОбластьДепутаты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры