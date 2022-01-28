Депутат назвал способ предотвратить нападения собак на людей

По его словам, в 30% случаев на людей нападают именно домашние собаки, которых владельцы с утра выпускают побегать. В результате питомцы, фактически находящиеся на самопрокорме, «сбиваются в стаи, лазают по помойкам, нападают на людей», и данная проблема весьма актуальна в Подмосковье.

Однако запрет на самовыгул, по мнению депутата, лишь одна из мер. Он отметил, что в первую очередь нужно ввести строгую ответственность для местных чиновников, в обязанности которых входит регулирование ситуации с безнадзорными животными.

«Для чиновников должна быть ответственность, когда они не исполняют свои полномочия, когда они не заключают контрактов, когда они не построили приют, не отловили животных, хотя местные жители просили их отловить», – резюмировал Бурматов в эфире «Радио 1».

Ранее в Астраханской области было возбуждено уголовное дело о халатности после того, как стая бездомных собак загрызла 58-летнего жителя Приволжского района.

