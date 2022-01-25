«Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак

По его мнению, запрет на уничтожение собак «абсолютная чушь».

Парламентарий также отметил, что отстаивающие права бродячих животных зоозащитники «подрывают безопасность России», и не исключил, что они являются «каким-то зарубежным проектом», целью которого является «уничтожение россиян с помощью собак».

«Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — подчеркнул Михайлов.

Ранее в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, сообщает RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников.