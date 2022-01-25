«Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак
Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, сообщает «Чита.Ру».
По его мнению, запрет на уничтожение собак «абсолютная чушь».
Парламентарий также отметил, что отстаивающие права бродячих животных зоозащитники «подрывают безопасность России», и не исключил, что они являются «каким-то зарубежным проектом», целью которого является «уничтожение россиян с помощью собак».
«Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — подчеркнул Михайлов.
Ранее в селе Домна Читинского района Забайкальского края стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, сообщает RT. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников.
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