Бродячие собаки загрызли мужчину под Астраханью

Инцидент произошел в селе Кулаковка, где животные набросились на мужчину, который возвращался с работы. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Как говорят местные жители, всем известно, что в тех местах обитают бездомные собаки. Не исключено, что погибший решил сократить путь и выбрал малолюдную дорогу. Так как трагедия произошла в безлюдном месте, шансов быть услышанным прохожими у него практически не было.

Прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову животных.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России. После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему.

