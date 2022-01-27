Бродячие собаки загрызли мужчину под Астраханью

В Астраханской области инициировано уголовное дело о халатности после того, как стая бездомные собаки загрызли 58-летнего жителя Приволжского района, сообщает kp.ru.

В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак

Инцидент произошел в селе Кулаковка, где животные набросились на мужчину, который возвращался с работы. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Как говорят местные жители, всем известно, что в тех местах обитают бездомные собаки. Не исключено, что погибший решил сократить путь и выбрал малолюдную дорогу. Так как трагедия произошла в безлюдном месте, шансов быть услышанным прохожими у него практически не было.

Прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову животных.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России. После случаев с нападениями собак он призвал ввести соответствующую ответственность для чиновников. Как считает спикер, случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, выявил существующую проблему.

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