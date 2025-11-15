Трамп заявил, что никогда не пил, не курил и не принимал наркотики

Президент США Дональд Трамп никогда не пил алкоголь, не курил и не употреблял наркотики. Об этом политик заявил в интервью каналу GB News.

«Я никогда в жизни не пил (алкоголь) и никогда не принимал наркотики», - подчеркнул Трамп.

По словам президента, он всегда говорил детям - «нет наркотикам, алкоголю, сигаретам». Как отметил Трамп, если избегать вредных привычек, не будет долгого периода зависимости.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп «очень здоров».

