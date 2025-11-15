Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству диетических батончиков

Телеведущий Павел Воля и его жена, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева вышли из бизнеса по производству диетических батончиков Bono (OOO «Центр полезного питания»). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные юридические документы.

По данным сервиса «БИР-аналитик», в июле 2024 года пара приобрела по 15% долей в компании. Воля и Утяшева отказались от них и перестали быть совладельцами в середине сентября текущего года.

Компания «Центр полезного питания» действующая, ООО было зарегистрировано в 2021 году, его основной вид деятельности - производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Сейчас у компании один владелец - Саид Абакаров, его доля составляет 70%. В 2024 году чистая прибыль организации составила 46 тысяч рублей, в 2023-м был зафиксирован убыток в 1,673 млн.

Ранее генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин в беседе со спецкором НСН назвал Павла Волю и Ляйсан Утяшеву лучшими инфлюенсерами России.

