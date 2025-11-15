Фицо предложил поддерживающим Киев студентам отправиться на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, поддерживающим продолжение конфликта на Украине, отправиться в зону боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.
Политик поучаствовал в дискуссии с учащимися средней школы в Попраде. Часть студентов в знак несогласия с Фицо пришли на встречу в черных футболках. Некоторые из них начали демонстративно покидать зал, одна из учащихся развернула украинский флаг. Как отметил Фицо, если молодежь в черных футболках «такие герои» и выступают за украинский конфликт, они могут отправиться воевать.
«Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите… я это принципиально отвергаю [продолжение конфликта]», - подчеркнул премьер.
Ранее Роберт Фицо заявил, что не поддержит инициативу Евросоюза о выделении Украине 140 млрд евро.
