СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 млрд
Власти Японии согласовывают пакет мер по поддержке экономики страны на сумму свыше 17 триллионов иен (почти $110 млрд). Об этом сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на источники.
В пакет войдут в том числе крупные налоговые послабления, в частности, Токио повысит порог, с которого начинают взимать подоходный налог, с 1,03 млн ($6,7 тысячи) до 1,6 млн иен (около $10,4 тысячи). Кроме того, запланированы отмена надбавок к топливному акцизу, введение продовольственных купонов, субсидии на электроэнергию и газ в зимнее время. Также японское правительство хочет инвестировать в стратегические отрасли, включая искусственный интеллект, полупроводники, судостроение и космос.
Как ожидается, пакет по поддержке экономики утвердят 21 ноября.
Ранее Япония подписала соглашение с США о реализации «новой золотой эры» альянса двух стран.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 млрд
- В Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей
- Вэнс: Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования на Украине
- Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордные 1,346 млрд евро
- Рейс Владивосток-Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска
- Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству диетических батончиков
- Фицо предложил поддерживающим Киев студентам отправиться на Украину
- Трамп заявил, что никогда не пил, не курил и не принимал наркотики
- США провели испытания со сбросом ядерной гравитационной бомбы B61-12
- Марочко: ВСУ попали в полное окружение в Димитрове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru