СМИ: Япония готовит пакет мер поддержки экономики на $110 млрд

Власти Японии согласовывают пакет мер по поддержке экономики страны на сумму свыше 17 триллионов иен (почти $110 млрд). Об этом сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на источники.

В пакет войдут в том числе крупные налоговые послабления, в частности, Токио повысит порог, с которого начинают взимать подоходный налог, с 1,03 млн ($6,7 тысячи) до 1,6 млн иен (около $10,4 тысячи). Кроме того, запланированы отмена надбавок к топливному акцизу, введение продовольственных купонов, субсидии на электроэнергию и газ в зимнее время. Также японское правительство хочет инвестировать в стратегические отрасли, включая искусственный интеллект, полупроводники, судостроение и космос.

Как ожидается, пакет по поддержке экономики утвердят 21 ноября.

Ранее Япония подписала соглашение с США о реализации «новой золотой эры» альянса двух стран.

