Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордные 1,346 млрд евро
Россия за январь-сентябрь поставила в Евросоюз удобрений на 1,346 млрд евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Экспорт в 2025 году стал максимальным значением за три квартала с 2022-го. Он демонстрирует положительную динамику второй год подряд, по сравнению с 2024 годом поставки выросли на 5%.
Крупнейший покупатель российских удобрений за девять месяцев - Польша, на которую пришлось 37% отгрузок. За республикой следуют Германия (10%), Румыния (9%), Испания (7%) и Франция (6%).
Ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил, что РФ по итогам года планирует поставить по 5 млн тонн удобрений в Индию и Китай.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru