Рейс Владивосток-Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска
Самолет, следовавший из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровскк. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно... с 90 пассажирами на борту», - отметили в ведомстве.
Посадка прошла штатно, никто не пострадал.
Хабаровская транспортная прокуратура контролировала организацию работы служб воздушной гавани. В свою очередь, Приморская транспортная прокуратура оценит действия технических служб аэропорта Владивостока при подготовке к вылету.
Ранее самолет Airbus А320, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси.
