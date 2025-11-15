Рейс Владивосток-Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска

Самолет, следовавший из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Хабаровскк. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня в 9.00 (время местное) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно... с 90 пассажирами на борту», - отметили в ведомстве.

Посадка прошла штатно, никто не пострадал.

Хабаровская транспортная прокуратура контролировала организацию работы служб воздушной гавани. В свою очередь, Приморская транспортная прокуратура оценит действия технических служб аэропорта Владивостока при подготовке к вылету.

Ранее самолет Airbus А320, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси.

