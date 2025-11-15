Вэнс: Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования на Украине

Диалог президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным необходим для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.

Он обратил внимание, что многие критикуют Трампа за общение с Путиным.

«Если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми», - подчеркнул вице-президент.

Вэнс добавил, что Вашигтону нужно быть вовлеченным в дипломатические обсуждения с целью добиться урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит России и США в Будапеште еще возможен.

