Вэнс: Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования на Украине
Диалог президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным необходим для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью каналу Fox News.
Он обратил внимание, что многие критикуют Трампа за общение с Путиным.
«Если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми», - подчеркнул вице-президент.
Вэнс добавил, что Вашигтону нужно быть вовлеченным в дипломатические обсуждения с целью добиться урегулирования конфликта.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит России и США в Будапеште еще возможен.
