В Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей
Четыре человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в городе Ершов Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Возгорание произошло 15 ноября в ночное время в частном доме по улице Восточной.
«Погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», - отметили в Следкоме.
Уточняется, что взрослым было 37 и 45 лет. По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Саратове при пожаре в инфекционной больнице пострадали семь человек.
