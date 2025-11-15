В Саратовской области при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

Четыре человека, в том числе двое детей погибли при пожаре в городе Ершов Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Возгорание произошло 15 ноября в ночное время в частном доме по улице Восточной.

«Погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних 4 и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше», - отметили в Следкоме.

Уточняется, что взрослым было 37 и 45 лет. По факту ЧП возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратове при пожаре в инфекционной больнице пострадали семь человек.

