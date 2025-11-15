США провели испытания со сбросом ядерной гравитационной бомбы B61-12
США провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем F-35. Об этом сообщила Сандийская национальная лаборатория минэнерго Соединенных Штатов.
«Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде», - отмечает ведомство.
Самолет F-35 успешно доставил и сбросил инертные единицы бомбы B61-12.
Лаборатория подчеркнула, что тесты проводились 19-21 августа, они дали положительные результаты, подтвердив надежность истребителя для доставки ядерной бомбы и системы вооружения.
Кроме того, испытания включали первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом.
Ранее США провели испытания невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.
