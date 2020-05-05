Депутат Мосгордумы: Власти Москвы обеспечат всем необходимым работающих с COVID-19 студентов
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что власти города обеспечат старшекурсников-медиков всем необходимым для комфортной и безопасной работы с коронавирусными пациентами.
По ее словам, сейчас медики и весь медперсонал находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и всем очевидно, насколько им тяжело и как сильно они нуждаются в поддержке, передает АГН «Москва». Поэтому и было принято решение подключить к борьбе с эпидемией студентов старших курсов медицинских вузов.
«Думаю, это правильное решение, потому что старшекурсники уже обладают достаточными знаниями и навыками для того, чтобы помогать», - сказала Картавцева.
Депутат сравнила готовность студентов работать в больницах, куда поступают пациенты с ковид, с желанием старшеклассников идти на фронт во время Великой Отечественной войны. Картавцева подчеркнула, что работа в экстремальных условиях - это тяжелый труд, и поэтому сегодня властями города делается все возможное для того, чтобы сделать такую работу безопасной.
«Студенты будут обеспечены всем необходимым, в первую очередь, средствами индивидуальной защиты... всем студентам будет предоставляться бесплатное питание. Их работа будет достойно оплачиваться, заработная плата студентов, которые будут работать в коронавирусных больницах, будет не менее 100 тыс. рублей», - отметила депутат.
Ранее на фоне появления в сети слухов о том, что студентов-медиков заставляют чуть ли не принудительно работать с больными коронавирусом, НСН связалась с учащимися нескольких столичных вузов, чтобы прояснить эту ситуацию. В частности, студентка 4 курса лечебного факультета Белла рассказала о страхах студентов в связи с возможной практикой в медучреждениях, где содержатся зараженные коронавирусной инфекцией.
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