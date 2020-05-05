Депутат Мосгордумы: Власти Москвы обеспечат всем необходимым работающих с COVID-19 студентов

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что власти города обеспечат старшекурсников-медиков всем необходимым для комфортной и безопасной работы с коронавирусными пациентами.

По ее словам, сейчас медики и весь медперсонал находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и всем очевидно, насколько им тяжело и как сильно они нуждаются в поддержке, передает АГН «Москва». Поэтому и было принято решение подключить к борьбе с эпидемией студентов старших курсов медицинских вузов.

«Думаю, это правильное решение, потому что старшекурсники уже обладают достаточными знаниями и навыками для того, чтобы помогать», - сказала Картавцева.