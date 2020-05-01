Студенты-медики рассказали о «принудиловке» к работе с коронавирусом

27 апреля Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки выпустили приказ «Об организации практической подготовки обучающихся по программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией», согласно которому, ректорам университетов поручили внести изменения в образовательные программы высшего медицинского образования, по факту позволив студентам медикам проходить практику, помогая пациентам инфицированным коронавирусом.

Через несколько дней, 30 апреля, в Instagram появился пост студентки Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, в котором она рассказала о том, что студентов-медиков пытаются принудительно и бесплатно вывести на работу с зараженными коронавирусом больными в период с 1 по 31 мая. При этом, им предлагается выбор - проходить практику в «чистой» или «грязной» зоне на выбор.

1 мая проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова в интервью сайту «Говорит Москва» заявила, что студентов никто не принуждает работать в больницах, где есть пациенты с коронавирусной инфекцией, но и не опровергла того, что им предоставляют выбор между зонами. «Студенты сами выбирают зону, в которой будут работать. Те обучающиеся, которые по имеющимся противопоказаниям не смогут находиться в «грязной зоне» (с коронавирусными пациентами), смогут работать в «чистой зоне», помогая социальным службам, вести работу с бумагами, помогать в качестве статистов и аналитиков», — сказала Литвинова.

НСН решила расспросить студентов-медиков старших курсов, чтобы прояснить, как самом деле обстоят дела. Редакция связалась с автором поста Instagram. Им оказалась студентка 4 курса лечебного факультета Белла, которая подробнее рассказала о страхах студентов в связи с возможной практикой в медучреждениях, где содержаться зараженные коронавирусной инфекцией.

«В первую очередь, ребята отказываются от практики и опасаются в связи с тем, что нам не гарантируется безопасность. Со слов проректора, средства индивидуальной защиты, вот эти костюмы, гарантируются только тем, кто идёт в «грязную» зону. Это непосредственный контакт с больными корноавирусом. Если же студенты страдают хроническими заболеваниями, беременные, либо просто отказываются контактировать с инфицированными, их направляют в условно «чистую» зону, но при этом вузом не гарантируется защита в виде масок, очков и так далее. Вся ответственность за предоставление этих средств защиты лежит только на той организации, в которой студенты проходят практику. Условно «чистой» эту зону я называю потому, что там никого не тестируют на коронавирус. К тому же, пациентов из «чистой» зоны просто могут переводить в «грязную», если у него обнаруживаются симптомы коронавируса», - заявила она.

Однако, страхи и опасения, особенно в условиях пандемии, свойственны любому. Тем не менее, утверждает Белла, есть и куда более серьезные поводы для того, что бы начать беспокоиться за свое здоровье, проходя практику в учреждениях с повышенным риском заражения.

«Нас самих не хотят до практики тестировать на коронавирус. Мы идём туда вслепую. И если кто-то окажется бессимптомным носителем, то он станет «замедленной бомбой» в «чистой» зоне, где люди формально считаются здоровыми. Тем, кто отказывается проходить такую практику, грозит академическая задолженность, и если она не будет ликвидирована за три месяца, то студенту грозит отчисление, либо академический отпуск», - утверждает студентка.

Для того, чтобы прояснить картину, НСН связалась и с другими студентами из ПМГМУ им. Сеченова. Студентка 4 курса лечебного факультета, представившаяся Катей, на условиях анонимности рассказала, что пока студенты сидят по домам, однако с началом сроков прохождения практики, выйти на работу в больницы придется всем студентам. Исключением, по ее словам, не станут даже те, кто страдает хроническими заболеваниями.