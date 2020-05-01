Студенты-медики рассказали о «принудиловке» к работе с коронавирусом
На фоне появления в сети слухов о том, что студентов-медиков заставляют чуть ли не принудительно работать с больными коронавирусом, НСН связалась с учащимися нескольких столичных вузов, чтобы прояснить эту ситуацию.
27 апреля Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки выпустили приказ «Об организации практической подготовки обучающихся по программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией», согласно которому, ректорам университетов поручили внести изменения в образовательные программы высшего медицинского образования, по факту позволив студентам медикам проходить практику, помогая пациентам инфицированным коронавирусом.
Через несколько дней, 30 апреля, в Instagram появился пост студентки Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, в котором она рассказала о том, что студентов-медиков пытаются принудительно и бесплатно вывести на работу с зараженными коронавирусом больными в период с 1 по 31 мая. При этом, им предлагается выбор - проходить практику в «чистой» или «грязной» зоне на выбор.
1 мая проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова в интервью сайту «Говорит Москва» заявила, что студентов никто не принуждает работать в больницах, где есть пациенты с коронавирусной инфекцией, но и не опровергла того, что им предоставляют выбор между зонами. «Студенты сами выбирают зону, в которой будут работать. Те обучающиеся, которые по имеющимся противопоказаниям не смогут находиться в «грязной зоне» (с коронавирусными пациентами), смогут работать в «чистой зоне», помогая социальным службам, вести работу с бумагами, помогать в качестве статистов и аналитиков», — сказала Литвинова.
НСН решила расспросить студентов-медиков старших курсов, чтобы прояснить, как самом деле обстоят дела. Редакция связалась с автором поста Instagram. Им оказалась студентка 4 курса лечебного факультета Белла, которая подробнее рассказала о страхах студентов в связи с возможной практикой в медучреждениях, где содержаться зараженные коронавирусной инфекцией.
«В первую очередь, ребята отказываются от практики и опасаются в связи с тем, что нам не гарантируется безопасность. Со слов проректора, средства индивидуальной защиты, вот эти костюмы, гарантируются только тем, кто идёт в «грязную» зону. Это непосредственный контакт с больными корноавирусом. Если же студенты страдают хроническими заболеваниями, беременные, либо просто отказываются контактировать с инфицированными, их направляют в условно «чистую» зону, но при этом вузом не гарантируется защита в виде масок, очков и так далее. Вся ответственность за предоставление этих средств защиты лежит только на той организации, в которой студенты проходят практику. Условно «чистой» эту зону я называю потому, что там никого не тестируют на коронавирус. К тому же, пациентов из «чистой» зоны просто могут переводить в «грязную», если у него обнаруживаются симптомы коронавируса», - заявила она.
Однако, страхи и опасения, особенно в условиях пандемии, свойственны любому. Тем не менее, утверждает Белла, есть и куда более серьезные поводы для того, что бы начать беспокоиться за свое здоровье, проходя практику в учреждениях с повышенным риском заражения.
«Нас самих не хотят до практики тестировать на коронавирус. Мы идём туда вслепую. И если кто-то окажется бессимптомным носителем, то он станет «замедленной бомбой» в «чистой» зоне, где люди формально считаются здоровыми. Тем, кто отказывается проходить такую практику, грозит академическая задолженность, и если она не будет ликвидирована за три месяца, то студенту грозит отчисление, либо академический отпуск», - утверждает студентка.
Для того, чтобы прояснить картину, НСН связалась и с другими студентами из ПМГМУ им. Сеченова. Студентка 4 курса лечебного факультета, представившаяся Катей, на условиях анонимности рассказала, что пока студенты сидят по домам, однако с началом сроков прохождения практики, выйти на работу в больницы придется всем студентам. Исключением, по ее словам, не станут даже те, кто страдает хроническими заболеваниями.
«Сегодня, по сути, первый день практики, но у нас нет ни приказа ректора, ни распределения по больницам, поэтому все студенты сидят дома. Когда мы получим какую-то информацию, когда начнётся практика, мы не знаем. Но условия этой практики таковы, что она обязательна для всех, а выплаты обещают только тем, кто идёт в «красную» зону. Работать должны абсолютно все студенты, включая ребят с хроническими болезнями и беременных. А если мы пропускаем эту практику, то формируется академическая задолженность, по устранению которой нет никакой информации. И это первый шаг к тому, что нас просто могут отчислить. У более старших курсов эта практика проходит перед экзаменами, и если они её пропускают, то у них просто не остается времени закрыть сформировавшуюся академическую задолженность. Получается, без работы в больнице они могут просто не получить диплом», - заявила она.
Она также подчеркнула, что практика работы с больными COVID-19 не будет образовательной для студентов старших курсов, а отвечая на вопрос о клятве Гиппократа и моральном долге врача, ответила, что на студентов эти категории не распространяются.
«Клятвы Гиппократа не существует, есть клятва врача, которая даётся по окончанию 6 курса и получению диплома. А пока мы студенты, мы не обязаны идти в опасные больницы. Нам вуз обязан предоставлять образование и безопасность нашего здоровья во время учебного процесса. А такая практика ни в коей мере не будет образовательной. Все призванные – студенты старших курсов, которые должны проходить летнюю предврачебную практику, а сейчас мы будем санитарами, медсёстрами или работниками колл-центра», - добавила Катя.
В свою очередь, в других вузах, по словам обучающихся там студентов, дела обстоят иначе. Так, студентка 5 курса факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Мария, рассказала, что их университет и декан факультета стараются защитить своих будущих медиков, определив местом практики для них университетскую клинику. Однако, она подтвердила то, что студентам, работающим в так называемых «зеленых» зонах, якобы, безопасных, не выдают средств индивидуальной противовирусной защиты.
«Пока насчёт практики нам никто ничего точно сказать не может. Обещали, что будет обучение по работе с больными коронавирусом. Пока нам озвучили три формата практики: дистанционно - для тех, у кого имеются хронические заболевания, работа в «зелёной» зоне и работа в «красной» зоне непосредственно с больными COVID-19. Проблема «зелёной» зоны в том, что там находятся медицинские сотрудники, которые могут болеть коронавирусом, в том числе, в бессимптомной форме. При этом работа в «зелёной» зоне проходит без средств индивидуальной защиты. Наш университет и наш декан очень стараются отсрочить для нас эту практику. Студенты такой практики боятся. Очень многие из ребят живут со своими родителями, большинство из которых в возрасте старше 50 лет, а многим уже за 60. Ни отдельных квартир, ни возможности снимать квартиру, у них нет», - сообщила студентка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки подготовить приказ о направлении студентов-медиков старших курсов в больницы, где проходит лечение пациентов инфицированных новой коронавирусной инфекцией, аргументируя это нехваткой медицинских кадров для борьбы с инфекцией. Тогда же министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что студенты уже работают в качестве волонтёров.
Через три дня Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки выпустили приказ «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», который в Минздраве прошёл под номером N 378, а в Минобре - N 619. В нём ректорам университетов поручено «внести изменения в образовательные программы высшего медобразования по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология», а также по направлению подготовки «сестринское дело», предусмотрев с 1 мая 2020 года организацию практической подготовки обучающихся», предварительно обучив студентов по специальной подготовительной программе.
В документе также указано, что студенты-медики будут допущены для работы в больницах с коронавирусными больными только «при наличии письменного согласия на участие в осуществлении указанной помощи», а кроме того, с ними должен быть заключён трудовой договор «на замещение соответствующей должности медицинского персонала».
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