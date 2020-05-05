Студенты рассказали о решении практиковаться в COVID-стационарах
Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко, трудоустроившийся медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, рассказал об условиях работы.
По его словам, он в больнице выполняет все сестринские обязанности: ставит уколы и капельницы, ведет компьютерную документацию и заносит в базу новые назначения. Дмитрий работает с пациентами средней тяжести и часто им приходится оказывать, в том числе, психологическую помощь.
«Когда видишь, что пациент растерян, напуган, падает духом, то стараешься его отвлечь, разговорить, ободрить. Кстати, люди привыкли, что медсестра — это обязательно женщина, а я парень, и они часто интересуются, почему я стал медбратом. Я рассказываю, они слушают, а я в это время, например, ставлю капельницу или совершаю другие малоприятные процедуры. Человек отвлекается и уже сам начинает рассказывать о себе, перестает нервничать и бояться», - рассказал он.
Овечая на вопрос об условиях работы, Дмитрий подчеркнул, что работает в специальном костюме и респираторе.
«Конечно, нужно привыкнуть, сегодня после смены какой-то атас был. Работать сложно — костюмы воздухонепроницаемые, ощущение, что варишься в супе. Когда я снял перчатки и приспустил рукав, у меня просто вода струей полилась. С точки зрения безопасности и комфорта персонала созданы все условия, нас кормят три раза в день. Но об отдыхе никто не думает. Бегать приходится много. Это, конечно, колоссальный опыт, в вузе этому не научат, и к тому же заплатят неплохие деньги», - подчеркнул он в интервью газеты «Аргументы и Факты».
Студент-медик отметил, что в профессиональном смысле приобретаемый им сегодня опыт бесценный.
С 1 мая приказом Минздрава и Минобрнауки разрешено привлекать студентов медицинских вузов к работе с зараженными COVID-19. За практику в коронавирусных стационарах в Москве студенты получат 70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Уровень оплаты будет зависеть от выполняемой работы.
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