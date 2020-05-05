Студенты рассказали о решении практиковаться в COVID-стационарах

Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко, трудоустроившийся медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, рассказал об условиях работы.

По его словам, он в больнице выполняет все сестринские обязанности: ставит уколы и капельницы, ведет компьютерную документацию и заносит в базу новые назначения. Дмитрий работает с пациентами средней тяжести и часто им приходится оказывать, в том числе, психологическую помощь.

«Когда видишь, что пациент растерян, напуган, падает духом, то стараешься его отвлечь, разговорить, ободрить. Кстати, люди привыкли, что медсестра — это обязательно женщина, а я парень, и они часто интересуются, почему я стал медбратом. Я рассказываю, они слушают, а я в это время, например, ставлю капельницу или совершаю другие малоприятные процедуры. Человек отвлекается и уже сам начинает рассказывать о себе, перестает нервничать и бояться», - рассказал он.