Депутат Мосгордумы Бускин: Самоизоляция позитивно отразилась на экологии парков столицы
Режим самоизоляции, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, оказал благотворное влияние на экологическую ситуацию в парках и на зеленых территориях Москвы. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он подчеркнул, что самоизоляция пришлась на момент пробуждения природы от зимней спячки – а это положительно сказалось на экологической ситуации в Москве в общем и на зеленых территориях в частности.
По словам парламентария, в регионе появилось много животных и птиц, которых раньше не видели в парках Москвы. Также Бускин добавил, что сэкономленные средства, которые были скоплены парками за зиму, пошли на восстановление зеленых насаждений и подкормку животных.
А ранее НСН писала, что власти столицы активно развивают в парках города инфраструктуру для бега. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он отметил, что столичные зоны отдыха оборудуют специальными дорожками с резиновым покрытием. Кроме того, в парках проводят бесплатные занятия для жителей столицы и привлекают к ним профессиональных тренеров, отмечает «АиФ».
В настоящий момент, как отметил Бускин, для москвичей доступны беговые клубы в парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», в Измайловском парке, в Царицыно и Олимпийской деревне. Парламентарий подчеркнул, что, в частности, в Измайловском парке в среду вечером проводят бесплатные силовые тренировки с элементами кроссфита, а по пятницам по аллеям парка устраивают бег на разные дистанции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru