Депутат Мосгордумы Бускин: Самоизоляция позитивно отразилась на экологии парков столицы

Режим самоизоляции, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, оказал благотворное влияние на экологическую ситуацию в парках и на зеленых территориях Москвы. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он подчеркнул, что самоизоляция пришлась на момент пробуждения природы от зимней спячки – а это положительно сказалось на экологической ситуации в Москве в общем и на зеленых территориях в частности.

По словам парламентария, в регионе появилось много животных и птиц, которых раньше не видели в парках Москвы. Также Бускин добавил, что сэкономленные средства, которые были скоплены парками за зиму, пошли на восстановление зеленых насаждений и подкормку животных.