Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега

Власти столицы активно развивают в парках города инфраструктуру для бега. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он отметил, что столичные зоны отдыха оборудуют специальными дорожками с резиновым покрытием. Кроме того, в парках проводят бесплатные занятия для жителей столицы и привлекают к ним профессиональных тренеров, отмечает «АиФ».

В настоящий момент, как отметил Бускин, для москвичей доступны беговые клубы в парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», в Измайловском парке, в Царицыно и Олимпийской деревне. Парламентарий подчеркнул, что, в частности, в Измайловском парке в среду вечером проводят бесплатные силовые тренировки с элементами кроссфита, а по пятницам по аллеям парка устраивают бег на разные дистанции.

Игорь Бускин выразил уверенность в том, что благодаря поддержке столичных властей бег становится действительно массовым видом спорта.