Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега

Власти столицы активно развивают в парках города инфраструктуру для бега. Об этом заявил депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он отметил, что столичные зоны отдыха оборудуют специальными дорожками с резиновым покрытием. Кроме того, в парках проводят бесплатные занятия для жителей столицы и привлекают к ним профессиональных тренеров, отмечает «АиФ».

В настоящий момент, как отметил Бускин, для москвичей доступны беговые клубы в парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», в Измайловском парке, в Царицыно и Олимпийской деревне. Парламентарий подчеркнул, что, в частности, в Измайловском парке в среду вечером проводят бесплатные силовые тренировки с элементами кроссфита, а по пятницам по аллеям парка устраивают бег на разные дистанции.

Игорь Бускин выразил уверенность в том, что благодаря поддержке столичных властей бег становится действительно массовым видом спорта.

Собянин рассказал о четырех новых заповедных территориях Москвы

В свою очередь, дети в московских парках могут освоить скейтбординг, гимнастику и актерское мастерство, сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

«В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу», - рассказала Наталья Сергунина.

Так, например, Таганский парк приглашает детей и подростков на регулярные занятия по живописи. Освоить разные техники рисования можно также на занятиях в Воронцовском парке. В Лианозовском парке проходят мастер-классы по рисованию масляной пастелью и акварелью.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортПаркиМосгордума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры