МИД Финляндии раскрыл возможность уменьшить число туристических виз для россиян

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — уточнил Хаависто.

Благодаря подобной схеме, заявили финский министр, Финляндия может значительно сократить количество туристических виз для россиян. При этом схема может быть реализована на уровне национального законодательства.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ограничения въезда россиянам в страны Евросоюза будут эффективнее при условии их утверждения на уровне ЕС, сообщает агентство BNS.

