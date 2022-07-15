В Совфеде назвали Канаду одной из самых русофобских стран
Сенатор Владимир Джабаров считает, что Канада является одной из самых русофобских стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что после Второй мировой войны в Канаде обосновались тысячи украинских коллаборационистов. Диаспора, по его словам, имеет большое влияние на канадскую власть.
«Давно является одной из самых русофобских стран. И влияние украинской диаспоры очень сильно на парламент и властные структуры Канады. Иногда кажется, что это не Канада, а Украина-2. В штамповании дурацких антироссийских санкций Канада бежит чуть ли не впереди планеты всей», - отметил Джабаров.
Ранее сообщалось, что сенатор Владимир Джабаров призвал Украину не смешить цивилизованный мир. Так он отреагировал на желание Верховной Рады признать суверенитет самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещенная в России).
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