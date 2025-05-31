Депутат Милонов объяснил, почему Аллу Пугачеву до сих пор не признали иноагентом

«С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашел в ее высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», - сказал Милонов.

Накануне заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что Минюст не нашел оснований для признания иноагентами певицу Аллу Пугачеву и телеведущего Ивана Урганта. При этом сам Милонов отметил, что не хотел бы, чтобы актера включили в список иноагентов, так как, по словам депутата, он лично не слышал от телезвезды ни одного негативного слова в адрес России.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Мировой суд Москвы взыскал с певицы-иноагента Марии Максаковой задолженность по налогам.