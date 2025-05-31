Депутат Милонов объяснил, почему Аллу Пугачеву до сих пор не признали иноагентом
Депутат Госдумы России Виталий Милонов объяснил, что Минюст до сих пор не признал российскую певицу Аллу Пугачеву иноагентом, тем, что у знаменитости в стране остались связи с некоторыми чиновниками. Об этом он заявил в беседе с «Общественной службой новостей».
Политик напомнил, что знаменитость всегда «хорошо чувствовала себя в кабинетах чиновников и власть имущих».
«С одной стороны, Минюст якобы ничего не нашел в ее высказываниях и действиях, с другой — складывается впечатление, что она замолвила за себя слово через кого-то», - сказал Милонов.
Накануне заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что Минюст не нашел оснований для признания иноагентами певицу Аллу Пугачеву и телеведущего Ивана Урганта. При этом сам Милонов отметил, что не хотел бы, чтобы актера включили в список иноагентов, так как, по словам депутата, он лично не слышал от телезвезды ни одного негативного слова в адрес России.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Мировой суд Москвы взыскал с певицы-иноагента Марии Максаковой задолженность по налогам.
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