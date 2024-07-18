Депутат Милонов не поддержал идею штрафовать за дискредитацию семейных ценностей

По его словам, развод - это нехорошо, но и не является дискредитацией традиционных семейных ценностей.

«Развод не является дискредитацией семейных ценностей, это явление, которое, к сожалению, просто имеет место быть. К сожалению, этот тот юридический механизм, который дает людям, находящимся в состоянии неразрешенных противоречий, возможность разойтись, создать другую семью и начать жить заново. Это не очень хорошо, но это есть. Человек, который будет это запрещать, будет немного лицемерить», - заключил депутат.

Ранее в России предложили прописать в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова, работа над этим уже ведется, к ней привлекли ученых. Вуколов также отметил, что с понятиями традиционных ценностей необходимо определиться.

