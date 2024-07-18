Депутат Милонов не поддержал идею штрафовать за дискредитацию семейных ценностей
Запрещать россиянам разводиться немного лицемерно, сказал НСН Виталий Милонов.
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире НСН назвал лицемерием попытки запретить россиянам разводиться.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее выступил с идеей ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Он подчеркнул необходимость введения ответственности, «как минимум административного наказания», особенно в контексте «Года семьи», объявленного президентом. Милонов отметил, что не встречал на своем депутатском пути негодяев, для которых необходимо отдельное наказание за дискредитацию традиционных семейных ценностей.
«Мне тяжело понять, что такое дискредитация традиционных семейных ценностей. Я считаю, что люди дискредитируют семейные ценности, когда неподобающе себя ведут и нарушают общественный порядок. Я пока не сталкивался с необходимостью административного наказания за дискредитацию семейных ценностей. Возможно, в депутатской деятельности господина Хамзаева и встречались ситуации, когда требовалась и такая статья. Я на своем пути не встречал таких негодяев. Хулиганство - да, у нас есть другие составы, которые покрывают преступления против общественного порядка», - сказал собеседник НСН.
По его словам, развод - это нехорошо, но и не является дискредитацией традиционных семейных ценностей.
«Развод не является дискредитацией семейных ценностей, это явление, которое, к сожалению, просто имеет место быть. К сожалению, этот тот юридический механизм, который дает людям, находящимся в состоянии неразрешенных противоречий, возможность разойтись, создать другую семью и начать жить заново. Это не очень хорошо, но это есть. Человек, который будет это запрещать, будет немного лицемерить», - заключил депутат.
Ранее в России предложили прописать в толковом словаре русского языка понятие «традиционные ценности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам замминистра юстиции РФ Всеволода Вуколова, работа над этим уже ведется, к ней привлекли ученых. Вуколов также отметил, что с понятиями традиционных ценностей необходимо определиться.
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