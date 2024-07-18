Депутат Хамзаев: Штрафы за дискредитацию семейных ценностей должны «кусаться»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил о необходимости существенно увеличить штрафы за дискредитацию семейных ценностей. Об этом парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru.

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По словам депутата, вопрос, касающийся размера штрафов, носит дискуссионный характер. Он заявил о желании построить практическую и конкретную модель и добавил, что взыскания за дискредитацию семейных ценностей должны «кусаться» и быть действительно серьезным для нарушителя.

«Штраф будет не ломающий человека, но при этом остепеняющий. Он будет обязательно давать свою воспитательную функцию. Закон равно мораль», — резюмировал Хамзаев.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в российском законодательстве необходимо прописать, что такое «традиционные семейные ценности», а после этого уже думать о введении наказания за дискредитацию таких ценностей.

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ФОТО: РИА Новости
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