Депутат МГД Семенников: В столичном пункте отбора на контрактную службу каждый чувствует себя нужным

Депутат Московской городской думы Александр Семенников побывал в городском пункте отбора на военную службу по контракту городском пункте отбора на военную службу по контракту. По словам народного избранника, его порадовало, что там нет атмосферы бюрократии, которую граждане, иной раз, рискуют обнаружить при посещении государственных учреждений.

По оценке Семенникова, работа в центре организована чётко и оперативно, чтобы не доставлять лишних хлопот гражданам, которые решили принять участие в спецоперации. Также депутат высоко оценил профессиональную подготовку сотрудников пункта отбора.