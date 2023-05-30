Депутат МГД Семенников: В столичном пункте отбора на контрактную службу каждый чувствует себя нужным

Депутат Московской городской думы Александр Семенников побывал в городском пункте отбора на военную службу по контракту городском пункте отбора на военную службу по контракту. По словам народного избранника, его порадовало, что там нет атмосферы бюрократии, которую граждане, иной раз, рискуют обнаружить при посещении государственных учреждений.

По оценке Семенникова, работа в центре организована чётко и оперативно, чтобы не доставлять лишних хлопот гражданам, которые решили принять участие в спецоперации. Также депутат высоко оценил профессиональную подготовку сотрудников пункта отбора.

Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

В целом, весь процесс от входа в учреждение до выхода после оформления занимает от двух до четырех часов. Работу ускоряет подключение центра к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Кроме того, Александр Семенников напомнил, что в российской столице функционирует Единый центр поддержки участников СВО.

Пункт отбора на военную службу по контракту работает на Севере Москвы, в Бутырском районе, по адресу: Улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

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фото: Александр Авилов
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