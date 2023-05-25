Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы

Один из будущих контрактников заявил, что отправиться на военную службу его сподвигли чувство долга перед Родиной и внутренние убеждения.

«У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно», - добавил он.

В пресс-службе отметили, что в едином пункте отбора в Москве работают врачи, проверяющие состояние здоровья потенциального кандидата, а также профессиональные инструкторы, по итогам собеседования определяющие военную специальность.

Отмечается, что желающим заключить контракт при обращении в пункт потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Ранее волонтёры единого пункта отбора рассказали, что граждане чаще всего спрашивают о денежном вознаграждении за службу, льготах и сроках прохождения службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

