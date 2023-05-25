Группа будущих контрактников отправилась из Москвы для прохождения военной службы
Очередная группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из московского единого пункта отбора, сообщает пресс-служба правительства Москвы.
Один из будущих контрактников заявил, что отправиться на военную службу его сподвигли чувство долга перед Родиной и внутренние убеждения.
«У меня двоюродный брат мобилизован, есть и отдаленные родственники там. Хотелось бы увидеться, возможно», - добавил он.
В пресс-службе отметили, что в едином пункте отбора в Москве работают врачи, проверяющие состояние здоровья потенциального кандидата, а также профессиональные инструкторы, по итогам собеседования определяющие военную специальность.
Отмечается, что желающим заключить контракт при обращении в пункт потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.
Ранее волонтёры единого пункта отбора рассказали, что граждане чаще всего спрашивают о денежном вознаграждении за службу, льготах и сроках прохождения службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru