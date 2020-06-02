Депутат МГД рассказала об увеличении в столичных больницах коечного фонда для плановых больных

В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в московских больницах вернут для планового лечения пациентов. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

По ее словам, клиническая больница имени Виноградова - одно из таких медучреждений. Ежегодно она принимала до 50 тыс. пациентов, но из-за пандемии коронавируса часть отделений была закрыта, другая - переоборудована для пауиентов с ковид. На начальном этапе в «ковидных» отделениях койки были заполнены на 110-120%, а сейчас всего лишь на 65%.