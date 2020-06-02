Депутат МГД рассказала об увеличении в столичных больницах коечного фонда для плановых больных
В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в московских больницах вернут для планового лечения пациентов. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.
По ее словам, клиническая больница имени Виноградова - одно из таких медучреждений. Ежегодно она принимала до 50 тыс. пациентов, но из-за пандемии коронавируса часть отделений была закрыта, другая - переоборудована для пауиентов с ковид. На начальном этапе в «ковидных» отделениях койки были заполнены на 110-120%, а сейчас всего лишь на 65%.
Всего Москве было перепрофилировано 23 тыс. коек в стационарах, и дополнительно создано 15 тыс. мест в различных госпиталях. Этот резерв будет сохранен на непредвиденные случаи, отметила Ольга Шарапова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва задействовала только половину из всех медицинских мощностей, которые власти создали для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Столице, по его словам, удалось избежать худшего развития ситуации.
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