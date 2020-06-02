Москве потребовалась лишь половина медицинских мощностей, подготовленных из-за коронавируса

Москва задействовала лишь половину из всех медицинских мощностей, которые власти создали для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

Собянин сообщил, что почти на месяц удалось отсрочить пиковые значения заболевания по сравнению с многими городами благодаря принятым жестким ограничительным мерам. В это время Москва внимательно наблюдала за опытом борьбы с новой инфекцией в разных странах, передает РИА Новости.

В России выявлено 8863 новых случая COVID-19

По его словам, в Москве была создана крупнейшая в мире госпитальная система из почти 40 тыс. коечных мест, а также амбулаторная сеть из 40 ковидных центров.

Помимо этого в Москве организовали мощную систему тестирования на коронавирус. За сутки в городе выполняется до 58 тыс. ПЦР-тестов и ИФА-диагностик.

В результате удалось избежать самого плохого сценария развития событий .

За минувшие сутки в России подтвердились 8863 новых случая заражения COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве - 2286. Общее число заражений в стране достигло 423,7 тысячи. Выздоровели 186,9 тысячи пациентов (+ 11108 за минувшие сутки), умерли 5037 заболевших (+ 182 летальных исхода за сутки).


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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