Москве потребовалась лишь половина медицинских мощностей, подготовленных из-за коронавируса
Москва задействовала лишь половину из всех медицинских мощностей, которые власти создали для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».
Собянин сообщил, что почти на месяц удалось отсрочить пиковые значения заболевания по сравнению с многими городами благодаря принятым жестким ограничительным мерам. В это время Москва внимательно наблюдала за опытом борьбы с новой инфекцией в разных странах, передает РИА Новости.
По его словам, в Москве была создана крупнейшая в мире госпитальная система из почти 40 тыс. коечных мест, а также амбулаторная сеть из 40 ковидных центров.
Помимо этого в Москве организовали мощную систему тестирования на коронавирус. За сутки в городе выполняется до 58 тыс. ПЦР-тестов и ИФА-диагностик.
В результате удалось избежать самого плохого сценария развития событий .
За минувшие сутки в России подтвердились 8863 новых случая заражения COVID-19. Больше всего новых заболевших в Москве - 2286. Общее число заражений в стране достигло 423,7 тысячи. Выздоровели 186,9 тысячи пациентов (+ 11108 за минувшие сутки), умерли 5037 заболевших (+ 182 летальных исхода за сутки).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru