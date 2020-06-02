Москве потребовалась лишь половина медицинских мощностей, подготовленных из-за коронавируса

Москва задействовала лишь половину из всех медицинских мощностей, которые власти создали для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

Собянин сообщил, что почти на месяц удалось отсрочить пиковые значения заболевания по сравнению с многими городами благодаря принятым жестким ограничительным мерам. В это время Москва внимательно наблюдала за опытом борьбы с новой инфекцией в разных странах, передает РИА Новости.