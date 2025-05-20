Депутат Матвеев анонсировал девять новых законопроектов по мигрантам
Рабочая группа по миграционному законодательству сейчас ведет разработку порядка девяти законопроектов, сказал НСН Михаил Матвеев.
В Госдуме есть законопроекты по теме миграции, которые долго лежат без движения, одним из таких когда-то был законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, который сейчас показывает результаты, рассказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех приезжающих в Россию. По его словам, завозящие в РФ мигрантов бизнесмены должны брать на себя все расходы. Матвеев отметил, что в Госдуме сейчас готовятся девять законопроектов в сфере миграции.
«Сейчас рабочая группа по миграционному законодательству, которую возглавляет Ирина Яровая, готовит порядка девяти законопроектов, однако есть законопроекты, которые очень долго лежат без движения. Например, я еще в 2023 году внес законопроект, который касается уточнения понятия соотечественника. Этот законопроект нужен для того, чтобы при выдаче российского гражданства можно было отсеять тех, кто не является соотечественниками. Второй момент связан с законопроектами о национально-культурных автономиях», - сказал собеседник НСН.
По его словам, законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка очень долго рассматривался и был принят только после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин взял его на личный контроль. К слову, сам Володин ранее сообщил, что лишь 27 детей мигрантов из 1762 попали в школы по новым правилам.
«Еще один интересный пример - законопроект о тестировании детей мигрантов на знание русского языка сначала двигался очень-очень плохо, несмотря на два поручения президента урегулировать эту проблему. Мои запросы, которые я направлял в правительство, сводились к достаточно невнятным ответам господина Кравцова (министр просвещения РФ Сергей Кравцов - прим. НСН), аргументированных тем, что мы не вправе отказывать иностранным гражданам учиться в школе. В конце концов удалось эту ситуацию переломить, в значительной степени потому, что лично Вячеслав Володин взял на себя ответственность за принятие этого законопроекта. Сейчас первые результаты показывают, что это была абсолютно правильная инициатива. Выяснилось, что больше 80% детей не были даже допущены к экзамену, потому что их миграционный статус вызвал вопросы», - добавил депутат.
Ранее Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что предложение Бастрыкина брать биометрию у мигрантов при въезде в Россию нашло воплощение в постановлении правительства еще в ноябре 2024 года.
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