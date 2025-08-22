Не приедет, но удивит: Вуди Аллен выступит на Московской международной неделе кино
В последние годы Вуди Аллен редко посещает даже американские кинофестивали, напомнил НСН Давид Шнейдеров.
Вуди Аллен для многих является одним из лучших режиссеров мира, и скандалы вокруг его имени не могут этого изменить, уточнил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее сообщалось, что обладатель четырех премий «Оскар» станет участником деловой программы Московской международной недели кино, которая пройдет 24–25 августа на площадке Кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Вуди Аллен расскажет о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила. Позже появилась информация, что Аллен не приедет в Москву, а примет участие в событии по видеосвязи. Как пояснил Шнейдеров, это было ожидаемо.
«Он даже по Америке путешествует с напрягом, максимум, доходит до ближайшего кабака в Нью-Йорке. Он не склонен к передвижениям, даже на крупнейшие фестивали присылает видеопоздравления. Кроме того, из Америки нет прямых рейсов, нужно лететь через весь мир. Вуди Аллен, мягко говоря, не мальчик, чтобы совершать такие перелеты», - пояснил он.
Помимо фильмов имя Вуди Аллена часто всплывает в СМИ в скандальном ключе. Одна из приемных дочерей режиссера обвиняла его в сексуальных домогательствах, однако убедительных доказательств не было предоставлено. Кроме того 89-летний Аллен женат на 54-летней Сун-И Превин, приемной дочери экс-супруги. Однако Шнейдеров подчеркнул НСН, что подобное никак не влияют на репутацию режиссера в киноиндустрии.
«Вуди Аллен известен фильмами, а не скандалами. Люди, которые любят кино, безусловно выделяют Вуди Аллена, как одного из лучших режиссеров мира. Люди, которые любят скандалы, изо всех сил и с радостью их смакуют. Думаю, самому режиссеру на них плевать. То, что его отменяют и обходят стороной – чушь собачья», - подчеркнул Шнейдеров.
Помимо Аллена в Московской международной неделе кино примут участие 80 зарубежных гостей из 20 стран, включая Китай, Турцию, ОАЭ, Бразилию и Мексику. Среди подтвержденных участников — сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос, передает «Радиоточка НСН».
