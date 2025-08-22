Ранее сообщалось, что обладатель четырех премий «Оскар» станет участником деловой программы Московской международной недели кино, которая пройдет 24–25 августа на площадке Кинозавода «Москино». В рамках лекции-встречи Вуди Аллен расскажет о том, как рождаются сюжеты, и что позволяет режиссеру оставаться верным себе, когда индустрия диктует свои правила. Позже появилась информация, что Аллен не приедет в Москву, а примет участие в событии по видеосвязи. Как пояснил Шнейдеров, это было ожидаемо.

«Он даже по Америке путешествует с напрягом, максимум, доходит до ближайшего кабака в Нью-Йорке. Он не склонен к передвижениям, даже на крупнейшие фестивали присылает видеопоздравления. Кроме того, из Америки нет прямых рейсов, нужно лететь через весь мир. Вуди Аллен, мягко говоря, не мальчик, чтобы совершать такие перелеты», - пояснил он.