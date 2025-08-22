Масштабный триколор появился у Музея Победы в Москве

В Москве Музей Победы на Поклонной горе 22 августа, в День российского флага, провел масштабный флешмоб. Около 400 школьников и активистов в бело-сине-красных футболках выстроились в российский триколор.

Мероприятие началось со съемки «народного клипа» на известную песню Дениса Майданова — «Флаг моего государства». К съемкам ролика присоединились сотни москвичей. Увидеть клип можно в социальных сетях музея.

Продолжилось патриотическое событие грандиозным флешмобом. Участники клуба «Лето Побед» Музея Победы в бело-сине-красных футболках выстроились в масштабный российский триколор.

В Музее Победы отметили, что праздник российского флага дает возможность почувствовать себя частью великой державы, объединяет всех граждан в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей.

Генеральный информационный партнер клуба «Лето Побед» — радиостанция «НАШЕ Радио». Информационные партнеры — НСН, медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», медиахолдинг «Вечерняя Москва», «Афиша КП», «Газета.ру», Информационное агентство «Мангазея».

