Минобороны: Почти 24 тысячи нарушений ВСУ произошло в зоне СВО с начала перемирия

В ведомстве указали, что российская армия продолжает строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах, отвечая зеркально на удары.

Об атаках украинсских БПЛА в своих соцсетях заявляли губернаторы регионов РФ. В частности, в Курской области был ранен один человек, а в Белгородской - четыре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление перемирия между Москвой и Киевом после 11 мая пока не обсуждалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

