Минобороны: Почти 24 тысячи нарушений ВСУ произошло в зоне СВО с начала перемирия
Почти 24 тысячи нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано с момента установления перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что российская армия продолжает строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах, отвечая зеркально на удары.
Об атаках украинсских БПЛА в своих соцсетях заявляли губернаторы регионов РФ. В частности, в Курской области был ранен один человек, а в Белгородской - четыре.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление перемирия между Москвой и Киевом после 11 мая пока не обсуждалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
